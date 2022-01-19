شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف بطولة الجمهورية للملاكمة للشباب فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2006 للموسم المحلى، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 3 مارس المقبل.

فيما يستضيف مركز شباب شرم الشيخ بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2008 للموسم المحلى 2021 /2022 وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 17 مارس القادم ، ويحرص اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم إلى إقامة بطولات الجمهورية فى محافظات مصر المختلفة لنشر اللعبة .

بينما يستضيف نادى المنصورة الرياضى بطولة الجمهورية لناشئين الملاكمة مواليد 2007 فى الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 17 فبراير المقبل.

من جهته كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، فى وقت سابق، عن اختيار قوام منتخب مصر المشارك فى بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر المحدد لها شهر يونيو المقبل، من خلال بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق المستحدثة.

وقال محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة: "المركز الأوليمبى بالمعادى سوف يستضيف بطولة الجمهورية للمناطق المستحدثة والمحدد لها الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل"، وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه البطولة ستحدد قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.