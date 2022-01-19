شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يغرم ياسر إبراهيم بعد خناقته مع وليد سليمان فى التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قرر توقيع عقوبة مالية على ياسر إبراهيم مدافع فريقه بعد خناقته مع وليد سليمان فى التمرين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "ياسر إبراهيم ووليد سليمان الاثنين لسه راجعين من كورونا وخلقهم ضيق، وياسر إبراهيم دخل دخلة جامدة على وليد سليمان فى التدريب ووليد انفعل وحصل خلاف كبير بين الثنائى".

ويضيف شوبير "طبعا وليد بيمر بظروف صعبة كل شوية إصابة ومش عارف يرجع التشكيل الأساسى وبالتالى زعل أوى إن ياسر إبراهيم دخل عليه جامد وتدخل سيد عبد الحفيظ لتهدئة الأمور، وقرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على ياسر إبراهيم الذى امتثل للعقوبة وانتهت الأزمة".

وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً فى الجولة الأولى لكأس الرابطة ثم تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية للمسابقة، ويملك المارد الأحمر نقطتين فى رصيده بالمجموعة الثانية لكأس الرابطة، والتى تضم لجواره كلا من سموحة، البنك الأهلى، الجونة، الإسماعيلى، المقاولون العرب.