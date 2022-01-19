شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد السودان.. كيف يتغلب كيروش على غيابات الفراعنة أمام الصقور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى منتخب بحجم مصر لا تمثل الغيابات أزمة كبيرة للمدير الفنى كارلوس كيروش، فى ظل تواجد البدائل المميزين، وإذا كان الحديث عن المنتخب الذى يملك جميع الأرقام القياسية فى أفريقيا، فلا شك أن الجميع يفهم ذلك.

مصر والسودان هى مباراة مصيرية للمنتخبين فى ختام دور المجموعات بنهائيات أمم أفريقيا، وتكمن الصعوبة فى امتلاك كل طرف لحظوظ متساوية فى التأهل، لكن الخبرة والتاريخ والمنطق يرشحون الفراعنة على حساب صقور الجديان.

منتخب مصر يدخل اللقاء وفى رصيده ثلاث نقاط انتزعها من الفوز على غينيا بيساو، بعد الهزيمة من نيجيريا فى الجولة الأولى، بينما يملك منتخب السودان حظوظ أقل، حيث يدخل اللقاء بنقطة وحيدة عقب الخسارة من نيجيريا والتعادل مع غينيا بيساو.

وحسب تدريبات المنتخب فى اليومين الأخيرين، يبدو التشكيل الأقرب للمنتخب هو الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى الدفاعى عمر كمال وأيمن أشرف وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم، فيما يكون التغيير الأبرز فى خط الوسط بنزول أحمد سيد زيزو من بداية اللقاء كلاعب ثالث فى وسط الملعب بجانب الننى والسولية.

ولن يجرى البرتغالي كارلوس كيرو ش أي تبديلات في الخط الهجومي المكون من مرموش وصلاح ومصطفى محمد، وفقا لملامح التدريبات الأخيرة للمنتخب الوطنى.. فهل يحسمها كيروش بالانتصار على الجار السودانى، ويبتعد عن المواجهات الصعبة فى الدور المقبل؟