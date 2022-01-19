الجدول والترددات.. 6 قنوات تذيع مباريات اليوم بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
تتواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير .
وتلعب اليوم الأربعاء، منتخبات مصر والسودان، غينيا بيساو ونيجيريا.
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها.
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة Programme NationalHD الجزائرية (مفتوحة) الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:
التردد 11680.
الاستقطاب: أفقي
معدل ترميز 27500 .