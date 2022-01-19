شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 ملايين جنيه من بيراميدز تنعش خزينة الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة النادى الإسماعيلى بمبلغ 6.5 ملايين جنيه، تسلمها النادى من بيراميدز قيمة صفقة بيع محمد صادق لاعب الفريق، ووافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية على انتقال محمد صادق لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ووقع محمد صادق على عقود رحيله خلال جلسة عقدها مجلس الإدارة بمقر النادى فى حضور عددا من مسئولي نادي بيراميدز.

واستطلع مجلس الإدارة رأى اللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، حيث وافقوا على الإستفادة من عائد انتقاله فى إنعاش خزينة النادي لضم صفقات جديدة ورغبته فى خوض تجربة آخرى خارج قلعة الدراويش.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد تلقى عرضا رسميا من نظيره بنادى بيراميدز حيث تم تمت الموافقة على رحيله وتعويضه من خلال إبرام صفقات جديدة تكون قادرة على صنع الفارق مع الفريق وتساهم فى تطوره على الصعيد الهجومي وهو ما سيؤدى إلى تحسن النتائج بشكل تدريجي خلال المنافسات الرسمية.

وتعاقد الاسماعيلى مع ثلاثة صفقات بالميركاتو الشتوى الحالي هي البوليفي كارميلو والجامبي سايكو والايفوارى جاك بوريل بورى.