شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس سفر صلاح محسن إلى قطر لإجراء جراحة شرخ "وجه القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة فكرة سفر صلاح محسن لاعب الفريق لقطر لإجراء جراحة شرخ في وجه القدم، لاسيما أن اللاعب تعرض في وقت سابق للإصابة بشرخ اجهادى في شظية القدم وسرعان ماتتجددت مرة أخرى بشكل يهدد بغياب اللاعب عن المشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وتعرض صلاح محسن، للإصابة في مباراة الأهلي والجونة بكأس الرابطة، في وجه القدم، مما أدى إلى عدم استكماله للمباراة.

من ناحية أخرى، هدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لاعبيه بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على أى لاعب يثبت إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد حالة التهاون التى لاحظها الجهاز الطبى باستهانة اللاعبين بالإجراءات الاحترازية التى وضعها لهم ما يضع العراقيل أمام المارد الأحمر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بعد هوجة الإصابات التى ضربت صفوف الفريق وخطفت أبرز نجومه.