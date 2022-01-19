شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب من معاونيه فى الأهلى تقرير مفصل عن ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه إعداد تقرير مفصل عن فريق المقاولون العرب وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته في تمام الخامسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام فى الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً في الجولة الأولى لكأس الرابطة ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الثانية للمسابقة ، ويملك المارد الأحمر نقطتين في رصيده بالمجموعة الثانية لكأس الرابطة والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

فى سياق أخر، رفض مسئولو النادي الأهلي البت فى عروض الشتاء التى تلقاها أكثر من لاعب الفترة الماضية من أندية خليجية وأوروبية، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل حسم هذه العروض إلى ميركاتو الصيف المقبل.

وارتبط اسم أكثر من لاعب فى الأهلي، خلال الفترة الماضية، بعروض من الخارج، وفى مقدمتهم على معلول وحسين الشحات وديانج وبدر بانون.

ويرغب الأهلي فى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق من أجل مواجهة التحديات المقبلة، وفى مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا التى سيبدأ منافسات دور المجموعات فيها خلال فبراير المقبل، بجانب كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل، فضلاً عن الدورى وكأس مصر.