ملف الثلاثاء.. كيف يُفكر كيروش في مباراة السودان.. وكواليس أزمة سيف الجزيري مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

أكرم توفيق: منتخب مصر قادر على تحقيق أمم أفريقيا.. وسأعود أقوى بعد الإصابة

محامي سيف الجزيري يكشف كواليس أزمة مستحقاته مع الزمالك

تقارير سعودية: صفقة انتقال مصطفى فتحي للتعاون في طريقها للإلغاء (فيديو)

الأهلي يستقر على ألمانيا لإجراء أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي

رسميا.. تحديد أولى مواجهات دور الـ16 لأمم أفريقيا

صراع في الوادي.. مصر والسودان في تحدي البقاء

"سنعامله كأننا الأهلي".. الإسماعيلي يكشف لمصراوي كيف سيضم "لاعب برشلونة"؟

التعديلات مستمرة.. قراءة في عقل كيروش لتشكيل منتخب مصر أمام السودان

تدريبات منفردة لفتوح وعمر كمال.. منتخب مصر يختتم مرانه استعدادا للسودان

إلى ربع نهائي كأس إيطاليا.. إيمبولي يقود لاتسيو للفوز على أودينيزي

بالفيديو.. كوكا يساهم في فوز قونيا سبور على ديمرسبور

أمم أفريقيا.. جزر القمر تكتب التاريخ وتطيح بغانا.. والمغرب تفلت من مفاجأة الجابون

الزمالك في المركز الأخير.. سيراميكا يحافظ على صدارته بتعادل في كأس الرابطة

كريم الديب يوضح لمصراوي طبيعة إصابته أمام المصري.. ومدة غيابه

مدرب السودان: دوافعنا لا تقل عن مصر.. وسنفقد القائد

لاعب السودان: مواجهتنا ضد مصر ديربي خاص.. وهناك اختلاف عن هزيمتنا بخماسية

أشرف قاسم يكشف لمصراوي.. تفاصيل إصابته وتكلفة العلاج الباهظة

مصدر يكشف لمصراوي.. سبب انفعال روقا خلال مباراة فاركو بكأس الرابطة

الكشف عن حكام كأس العالم للأندية