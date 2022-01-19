شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة سلبية اليوم قبل معاودة التحضير لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ويستأنف الأهلي تدريباته عصر غد الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، تدريبات الأهلي صباح أمس الثلاثاء حيث بدأ المران بمحاضرة نظرية استمرت لمدة ربع ساعة شرح فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الإسماعيلي أمس مشيدا بروح اللاعبين الشباب وإصرارهم.

وشهد مران الأمس جانبا من التدريبات البدنية للاعبين وتدريبات متنوعة بالكرة تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق رباعي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في تدريبات بدنية شاقة ومران على الكرات الثابتة والعرضيات.

وتعادل الأهلي أول أمس الاثنين بنتيجة 1-1 أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.