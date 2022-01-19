شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواصل دعم صفوفه باستعارة ثلاثى نادى القناة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادى إيسترن كومبانى برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، إجراءات توقيع عقود ثلاثى نادى القناة أحمد حمزة (حمزاوي) لاعب خط الوسط، محمد صالح وأحمد عبد الموجود (جودة) لاعبى الدفاع، واتفق الناديان واللاعبون على كل بنود التعاقد، بحيث تكون الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى 2022.

كما رحبت إدارة النادى برغبة علاء عبد العال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى ضم الثلاثى ليتمم خامس صفقاته فى الميركاتو الشتوى بعد ضم أحمد أمين (أوفا) وأيمن غباشى مهاجمى الفريق.

ويتطلع مجلس الإدارة لتدعيم الجانب الدفاعى وزيادة الفاعلية الدفاعية للفريق، وهو ما سيسهم فى تحسن نتائج الفريق خلال منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان نادى إيسترن كومبانى حسم أولى الصفقات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالحصول على توقيع اللاعب أحمد أمين "أوفا" لاعب سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب.

كما نجح مسئولو إيسترن كومباني، في التعاقد مع أيمن غُباشي لاعب النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ووقع اللاعب لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، كما يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء ظهير أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح .

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.