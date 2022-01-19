شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: يجب على المنتخب احترام السودان.. وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حنفي، نجم الأهلي الأسبق، أنه يجب على لاعبي المنتخب احترام لاعبي السودان رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين قبل لقاء الجولة الثالثة للدور الأول من بطولة أمم أفريقيا 2021.

وقال هشام حنفي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "يجب احترام منتخب السودان فكرة القدم وارد فيها كل شيء ولا تعترف بالأسماء والتاريخ".

وأضاف: "يجب أن نأخذ الحذر من منتخب السودان، حيث إن الفوارق الفنية كبيرة مع مصر، لكن الحافز لدى السودان كبير والمنافسة في البطولة قوية".

وتابع: "الأمور لم تحسم بعد في التأهل للدور المقبل والتعادل سيكون نتيجة ضعيفة لكن تؤهل المنتخب للدور المقبل لكننا نريد تحقيق الفوز واستكمال الانتصارات ففوز السودان يخرج بمصر من البطولة".

وأتم: "أرى أن كيروش سيعتمد على أحمد سيد زيزو بدلا من عبد الله السعيد، وسيلعب محمد عبد المنعم مكان محمود حمدي الونش الغائب للإصابة، وسيتعمد أيضا على مرموش في الجناح الأيسر رغم تراجع مستواه".