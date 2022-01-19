شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى: مباراة السودان نقطة الانطلاق الحقيقية للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر الأسبق، أن مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية ستكون نقطة الانطلاق الحقيقة للفراعنة.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc : "أعتقد أن مباراة مصر والسودان ستكون نقطة الانطلاق الحقيقية للمنتخب في بطولة أمم إفريقيا والجميع يعلم أهمية اللقاء".

وأضاف: "أرى أن هناك حالة ارتياح بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على غينيا بيساو، والمعنويات ارتفعت كثيرا".

وتابع: "اللاعبون تعاهدوا على الفوز بعد مباراة نيجيريا ورأينا المعنويات مرتفعة وروح كبيرة في الشوط الأول أمام غينيا بيساو، مع التراجع في الشوط الثاني بسبب اللياقة البدنية".

وأتم: "كان هناك نقدا كبيرا للمنتخب منذ بطولة كأس العرب وبعد الخسارة من نيجيريا، لكن الفوز على غينيا بيساو أعاد الثقة ومباراة السودان ستكون نقطة الانطلاق الحقيقية".