شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكاميرون: كيروش طلب التدريب على ملعب مغلق للحفاظ على سرية الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون: "تقام مباراة المنتخب الوطني أمام السودان اليوم على ملعب أحمدو أهيدجو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الكاميرون، ويتحرك المنتخب من فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتم التنسيق مع الجهاز المعنية لتسهيل تحرك المنتخب وتأمينه، حيث إن هذا التوقيت هو موعد خروج الموظفين في ياوندي".

وقال فى تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس": "المنتخب سعيد وراضٍ عن فندق الإقامة في ياوندي فهو أفضل من فندق الإقامة بجاروا، وتم سحب مسحة للمنتخب الوطني وجاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد المنتخب الذي أدى تدريبه وحضرت التدريب تميز اللاعبين بالحماس والجدية، وكيروش المدير الفني يحاول إدارة الأمور بمنتهى الهدوء، وطلب كيروش التدريب على ملعب مغلق للحفاظ على سرية الخطة".

وأضاف: "منتخب مصر سيخوض مباريات دور الـ16 في حال الصعود في مدينة دوالا، وهذا الاستاد الذي ستقام عليه المباراة عريق وتم تجديده بالكامل، ما تردد عن وجود شكاوي من ارضية ملعب دوالا شائعات فقط ".

وواصل: "عدد الجالية المصرية بالكاميرون ألف شخص في مدن متفرقة بالدولة وتم التواصل معهم لحضور مباراة المنتخب غدًا أمام السودان".

وتابع: "تعرضت لحالة من الضغط والإرهاق خلال متابعة استقبال الجماهير وتنظيم دخولهم الاستاد أثناء مباراة مصر وغينيا بيساو، وتابعت حفلة (ذا بيست)، وكنت أتمنى حصول صلاح على جائزة الأفضل في العالم".