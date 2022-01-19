شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصرى.. واستبعاد شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مواجهات بطولة كأس الرابطة، ويلتقي بيراميدز مع نظيره النادي المصري في الثانية والنصف من ظهر غد الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى.

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: أحمد توفيق - عمر جابر - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - أحمد فوزي - عماد ميهوب - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

وشهدت القائمة خروج حارس المرمى شريف إكرامى، للراحة بعدما تولى حراسة عرين بيراميدز فى مباراة فيوتشر الأخيرة، وتواجد فى القائمة مهدى سليمان وأحمد دعدور.

ويسافر فريق الكرة صباح الأربعاء إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه ظهرا ببرج العرب، ويستمر في معسكره حتى موعد المباراة.