شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو: نظرة الجمهور لشباب الأهلى تغيرت بعد التألق فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، أنه بدأ بالعمل في أكاديميات الأهلي وبعدها تم ترشيحه للجنة تخطيط الكرة وتعلم الكثير فيها خاصة باقترابه من قامات ورموز الأهلى.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "مفيش حد كبير على الأهلي ولما بغلط بتعاقب ولما بعمل حاجة كويسة بحصل على التقدير المناسب.. كل حاجة جوة الأهلي منظمة ومرتبة للغاية".

وأكمل: "السياسة العامة للنادي معروفة ووجودى في مركزي لتحقيق المطلوب مني والحساب بيكون قوي وأنا أحب عملي في الأهلي واكتسبت خبرات في 4 سنوات بمثابة 40 عاما".

وأوضح بيبو: "أكثر مشاكل قطاع الناشئين كلمة، هو القطاع مفيهوش لاعيبة تفيد الفريق الأول، وكان أهم ملف درسته لجنة التخطيط، وفتحى مبروك رئيس القطاع السابق جهز ملفا كاملا بكل المشاكل داخل القطاع وعملنا على حلها".

وشدد: "نظرة الجمهور للاعبين الشباب داخل الأهلي تغيرت خاصة بعد تألقهم في كأس الرابطة، وهناك المزيد من اللاعبين المميزين ستظهر مع الوقت، واخترنا مدربين للقطاع وفقا لرؤية محددة وباختيار لجنة والكابتن الخطيب أصر ان كل جهاز يكون له جهاز طبي خاص".

واختتم بيبو: "بدأنا في تغيير الجانب البدني للقطاع بالكامل بعد سؤال المدير الفني للقطاع مايكل بروكيتش عن الفارق بين اللاعب الاوروبي والمصري فاجأب اللاعب المصري مهاري ولكنه لا يهتم بالجانب البدني".