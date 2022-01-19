شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد السودان.. كيف يواجه الفراعنة صقور الجديان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يملك المنتخب الوطني رفاهية إهدار المزيد من النقاط حينما يلتقى نظيره السوداني مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخير من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر يدخل اللقاء وفي رصيده ثلاثة نقاط انتزعها من الفوز على غينيا بيساو، بعد الهزيمة من نيجيريا في الجولة الأولى، بينما يملك منتخب السودان حظوظ أقل حيث يدخل اللقاء بنقطة وحيدة عقب الخسارة من نيجيريا والتعادل مع غينيا بيساو.

وتعزز الفوارق الفنية والتاريخية الكبيرة بين المنتخبين المصري والسوداني فرصة الفراعنة اللعب بطريقة هجومية أمام صقور الجديان، والطريقة الأمثل للك هي ثلاثة مدافعين ومنح الظهيرين فرصة الزيادة الهجومية بجانب ثنائي الوسط مع المثلث الهجومي.

وتبدو فرصة لحاق أحمد فتوح ومحمود الونش بالمباراة ضئيلة للغاية، ما يعني استمرار محمد عبد المنعم بجانب حجازي في قلب الدفاع، مع إمكانية دخول أيمن أشرف كمدافع ثالث والدفع بمروان داوود كظهير أيسر هجومي.

ورغم أهمية المباراة التي يبحث فيها كيروش عن الفوز لضمان التأهل والابتعاد عن الحسابات المعقدة، لكن تبدو فرصة أحمد سيد زيزو في الظهور على حساب عمر مرموش قوية للغاية، في ظل تراجع مستوى الأخير في البطولة.

ويميل التاريخ كليا للفراعنة على حساب السودان، حيث التقى المنتخبان في 28 مباراة سابقة، فاز منتخب مصر في 19 مناسبة مقابل 3 فقط للسودان و6 تعادلات.. فهل يستمر التفوق التاريخي للمصريين في مواجهة الأربعاء؟!