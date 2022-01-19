شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: موسيمانى طلب خوض كأس الرابطة بالناشئين لتحديد مصيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التخطيط الجيد لقطاع الكرة بالنادي بدأ منذ عامين ومستمر، وننظر للأمام وهدفنا ربط الأكاديميات وقطاع الناشئين بالفريق الأول.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "قررنا تصعيد خالد بيبو لرئاسة قطاع الناشئين وبعدها استعنا بمدير فني أجنبي للقطاع والكابتن شطة للأكاديميات، وهو ما يظهر نتيجة جيدة ومبهرة على مستوى قطاع الناشئين وأكاديميات الكرة بالنادي".

وتابع صالح: "نتيجة التخطيط الجيد لقطاع الكرة بدأ مبكرا خاصة في قطاع الناشئين، وهو ما ظهر خلال بطولة الرابطة مع الفريق الأول، وخالد بيبو وضع ضوابط للاعبين في العقود لضمان حقوق النادي، وكذلك انتقي مجموعة من المدربين المميزين لقطاع الناشئين".

وأوضح: "موسيمانى طلب خوض كأس الرابطة بالناشئين للوقوف على مستواهم، وإكسابهم الخبرات لتحديد مصير هؤلاء الشباب مع الأهلي".