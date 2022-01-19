شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: ليفاندوفسكى كان بديلى فى دورتموند.. ونادم على قراراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الدولى المصري المعتزل محمد زيدان نجم منتخب مصر ودروتموند الألماني سابقا، ذكرياته مع نجم البايرن الحالي ودورتموند السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكى المتوج مؤخرا بجائزة ذا بيست لأفضل في كرة القدم بالعالم.

وأضاف زيدان في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على قناة أون تايم سبورتس: "لعبت مع روبرت ليفاندوفسكى في دورتموند لمدة ثلاثة سنوات، وكان يجلس بديلا لي في بدايته، حتى تعرضت للإصابة الطويلة التي أبعدتني عن الملاعب".

وتابع نجم منتخب مصر السابق: "أعترف أنني قصرت في حق نفسي، كل اللاعبين الذين يصلون للدوريات الكبرى يركزون مع كرة القدم بنسبة 100%، ولم أفعل ذلك ونادم على بعض القرارات، لو عاد بي الزمن بالتأكيد كانت ستختلف حساباتي".

وواصل: "ليفاندوفسكى لاعب مميز وقدراته الهجومية كبيرة ويستحق التتويج بجائزة ألأفضل، زاملته فترة كبيرة وأعرف إمكانياته جيدا".

وعن منتخب مصر أكد زيزو أن الفراعنة مطالبون بتقديم أداء جيد والفوز لمحو الصورة السلبية التي بدأ عليها المنتخب البطولة.