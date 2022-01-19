شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر أمام السودان.. زيزو على حساب السعيد وعمر كمال أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان المقرر لها التاسعة مساء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، والأقرب كالتالي: محمد الشناوي وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف في الدفاع، وفي الوسط عمرو السولية ومحمد النني وسيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام السودان على أن يرتدى لاعبى الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأسود خلال لقاء اليوم فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكاميرون على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان في الثامنة مساء اليوم الأربعاء (التاسعة فى القاهرة)، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتنتظر بعثة المنتخب الوطني نتائج مباراتي الغد في المجموعة الرابعة التي تقام في توقيت واحد لتحديد وجهة الفريق المقبلة.