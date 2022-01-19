محامي سيف الجزيري يكشف كواليس أزمة مستحقاته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أنيس بن ميم، محامي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، تطورات أزمته مع النادي لعدم حصوله على مستحقاته لمدة أربعة أشهر، مشيرا إلى أنه لا يرغب في الإضرار بالقلعة البيضاء.

وقال أنيس بن ميم، في تصريحات هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" لقناة "الحياة": "سيف الدين الجزيري أنذر الزمالك ولم يشكوه، اللاعب منذ توقيع العقد لم يحصل على مستحقاته".

وأضاف: "وجهنا خطابا إلى إدارة الزمالك ولم يكن بلغة التهديد ولكن للفت النظر بشأن عدم حصول سيف الجزيري على مستحقاته لمدة أربعة أشهر منذ أكتوبر الماضي حتى يناير، ولا بد من تسويتها".

وأتم: "نتمنى الوصول إلى حل ودي، هذا الخطاب ليس شكوى لا زلنا في إطار الأمور المبدئية، وليس لدينا رغبة للإضرار بالنادي ونتمنى الوصول إلى أفضل الحلول مع الإدارة لضمان استقرار اللاعب ذهنيا وماديا".