رسميا.. تحديد أولى مواجهات دور الـ16 لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحددت أول مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون.

وتُفتتح منافسات ثمن النهائي بمواجهة تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو والجابون يوم الأحد المقبل على ملعب "ليمبي".

وصعد منتخب الجابون إلى دور الـ16 بعد تعادله مع نظيره المغربي (2-2) في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

واحتلت الجابون المركز الثاني خلف المغرب بعد حصد خمس نقاط.

وضرب المنتخب الجابوني موعدا مع بوركينا فاسو الذي احتل وصافة المجموعة الأولى خلف منتخب الكاميرون المتصدر.

ووفقا لنظام البطولة، يلتقي أربعة منتخبات احتلت المركز الأول مع أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، ويواجه منتخبان احتلا المركز الأول مع آخرين احتلا المركز الثاني، ويلتقي منتخبان احتلا المركز الثاني مع آخرين احتلا الوصافة أيضا.

يُذكر أن 7 منتخبات ضمنت التأهل إلى ثمن النهائي حتى الآن، وهي الكاميرون، المغرب، نيجيريا، بوركينا فاسو، الجابون، السنغال وغينيا.