الامارات | البطائح والوصل ينشدان تكرار الفوز على النصر والوحدة في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح والوصل ينشدان تكرار الفوز على النصر والوحدة في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريقا البطائح والوصل عن أفضليتهما في الفوز على حساب النصر والوحدة في المواجهات التي جمعتهما في تمهيدي بطولة الدوري العام لسلة الرجال لهذا الموسم، حين يتجدد لقاء الفرق الأربعة، في السابعة والربع مساء اليوم، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة، بحلول النصر ضيفاً على البطائح، واستضافة الوصل فريق الوحدة.

وخاضت فرق البطولة منذ 14 أكتوبر الماضي، الدور التمهيدي الذي امتد لثلاثة أدوار، وعرف من خلالها فريقا شباب الأهلي والشارقة، كيفية حسم بطاقتي التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي، بحلولهما في ختام التمهيدي في 18 ديسمبر الماضي، بالمركزين الأول والثاني برصيدي 29 نقطة لـ«فرسان دبي»، و26 نقطة لـ«الملك»، فيما فرض على الوصل والبطائح والنصر والوحدة التي أنهت التمهيدي بالمراكز من الثالث حتى السادس، ووفق نظام البطولة، خوض مواجهات الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام «بست أوف 3» من مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال التعادل بالفوز.

ويتسلح البطائح بعاملي الأرض والجمهور، في تكرار أفضلية الفوز على النصر في مواجهات التمهيدي، بعد أن سجل الدور الأول فوز «العميد» بفارق النقطتين ونتيجة «85-83»، قبل أن يستعيد البطائح اتزانه ويحقق انتصارين مستحقين في الدورين الثاني والثالث بواقع «86-73» و«81-61» على التوالي.

وبالصورة ذاته، يتطلع الوصل إلى مواصلة بسط أفضليته على مواجهات الوحدة، بعد أن فاز «الإمبراطور» في الدورين الثاني والثالث في التمهيدي بواقع «81-73» و«74-67»، معوضاً بذلك خسارته بصعوبة أمام «العنابي» في الدور الأول التي جاءت بفارق النقطة وبنتيجة «90-91».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news