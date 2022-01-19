الامارات | 17 مباراة في الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة العمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة في الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة العمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، 17 مباراة أقيمت في كرة القدم والكرة الطائرة والهوكي والكريكت.

وقال بيان صحافي: «حضر المنافسات رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة سالم القصير، وأشاد بمستوى منافسات البطولة التي تتواصل للعام الخامس على التوالي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً نجاح البطولة في التأسيس للرياضة العمالية في الإمارة».

وأضاف القصير: «حرصنا في النسخة الخامسة على رفع مستوى المنافسة بين الفرق من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، للمشاركة في فعالياتها بهدف تعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وذلك لما للرياضة من أثر بالغ في تحسين بيئة العمل اللائق، مع الالتزام والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة في البطولات الرياضية بالدولة».

وعلى مستوى منافسات كرة القدم أقيمت ثماني مباريات شهدت تنافساً قوياً.

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