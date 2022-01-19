الامارات | ضم الياسي والمطروشي إلى مجلس الشـارقة الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن ضم الياسي والمطروشي إلى مجلس الشـارقة الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2022 بشأن تعديل تشكيل مجلس الشارقة الرياضي، اعتباراً من تاريخ 13 يناير الجاري، وبموجب المرسوم تم استبدال الدكتورعبدالرحمن محمد الياسي بدلاً عن فاطمة محمد شربك، وإضافة كليثم عبيد المطروشي، إلى عضوية مجلس الإدارة.

يُذكر أن مجلس الإدارة يضم بجانب الرئيس والعضوين الجديدين كلاً من: عبدالملك جاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من عبداللطيف ناصر الفردان، والدكتور عبدالله بن سلطان وعبدالله سلطان الحمادي وعبدالله سلطان الدح وعبدالله بن مليح وعمر بن حنيفة وعادل صالح الحمادي.

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