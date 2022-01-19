الامارات | «بنتلي الإمارات 2022 للبولو» تنطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتلي الإمارات 2022 للبولو» تنطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة كأس بنتلي الإمارات 2022 للبولو يوم السبت المقبل وتستمر حتى 5 فبراير المقبل وبهانديكاب 18 جول، حيث تعد البطولة من المستوي العالي وتشهد مشاركة سبعة فرق، هي: الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق «ايه ام» بقيادة عليا آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور، وفريق كلينو فاسكون بقيادة راجا كريم.

وقال بيان صحافي: «عقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2022 مؤتمراً صحافياً بحضور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة محمد خلف الحبتور، ومدير عام بنتلي الإمارات جوزيف طيار، ومدير اتحاد الإمارات للبولو سنتياجو، تم فيه إجراء قرعة البطولة حيث تم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، ضمت الأولى ثلاثة فرق، وكل من الثانية والثالثة فريقان، ومن المقرر أن يقص شريط الافتتاح في الرابعة عصر يوم السبت المقبل بين فريقي ذئاب دبي كافو والحبتور، فيما يشهد يوم الاثنين مباراتين الأولى تقام في الثانية ظهراً وتجمع بين فريقي بنجاش وعليا، والمباراة الثانية تقام في الرابعة عصراً وتجمع بين فريقي زيدان وكلينوفا سكون، أما فريق الإمارات فسيلعب أولى مبارياته في الرابعة من عصر يوم الخميس 27 يناير أمام فريق ذئاب دبي كافو.

وأكد محمد الحبتور أن الاتحاد بصدد التنسيق مع أندية البولو بالدولة لوضع برنامج كامل للنشاط لا تعارض مع أي منها، ويحقق راحة نسبية للخيول واللاعبين معاً.

وكشف الحبتور النقاب عن عزم الاتحاد تنظيم مسابقتين: الأولي للبراعم والأشبال نجوم الأمل من سن 7 إلى 14 سنة، وبطولة ثانية للسيدات، والبطولتان من دون المحترفين والمحترفات بهدف خلق جيل جديد من اللاعبين المواطنين تحت مظلة الاتحاد. وقال: «عرضت الفكرة على سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ورحبت بالفكرة».

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