الامارات | 1500 متطوّع جاهزون للعمل في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 متطوّع جاهزون للعمل في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد إدارة برنامج المتطوعين العاملين بمونديال كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، للتصفية النهائية للمتقدمين بالتعاون مع الاتحاد الدولي «الفيفا»، حيث ينتظر خلال الساعات المقبلة، أن يتم الإعلان عن اختيار عدد 1500 متطوّع يمثلون أكثر من 100 جنسية، للعمل بشكل رسمي على تغطية أقسام البطولة كافة، في ما يتعلق بالجمهور والإعلام والانتقالات والفنادق وغيرها.

وتستضيف أبوظبي النسخة الخامسة من مونديال كأس العالم للأندية، بعد أن سبق لها استضافة نسخ 2009 و2010 و2017 و2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news