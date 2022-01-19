الامارات | الكشف عن مسار نصف ماراثون رأس الخيمة 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مسار نصف ماراثون رأس الخيمة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن مسار السباق والراعي الفني لنصف ماراثون رأس الخيمة 2022، كما أعلنت عن مشاركة عدد من أبرز العدائين العالميين الذين ينضمون إلى مجموعة النخبة ضمن السباق الذي سينطق يوم 19 فبراير.

وقال بيان صحافي: «يشارك بالمنافسة في المركز الأول العداءان الكينيان أبيل كيبشومبا وبريغيد كوسغي في أسرع نصف ماراثون في العالم، حيث يشارك العداءان إلى جانب نخبة الرياضيين الدوليين الذين تم الإعلان عنهم أخيراً، وفي مقدمتهم جاكوب كيبليمو، وأبابيل يشانه، البطلة حاملة لقب نصف مارثون رأس الخيمة لعام 2020».

كما ينضم إلى الرياضيين العالميين في فئة الرجال العداء الكيني أبيل كيبشومبا.

ويعود السباق مرة أخرى إلى جزيرة المرجان، حيث ينطلق مسار نصف ماراثون رأس الخيمة 2022 من شارع جزيرة المرجان، مقابل فندق دبل تري باي هيلتون وقرية السباق، ثم يتجه العداؤون ضمن السباق في مسار جميل عبر الجزيرة، ويمرون بجميع الوجهات الفندقية الرئيسة ثم يتجهون على طول طريق الشيخ محمد بن سالم، ويدورون عبر شارع الأمواج، قبل العودة إلى نقطة البداية للوصول إلى خط النهاية.

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