المغرب تتخطى مفاجأة الجابون.. وجزر القمر تكتب التاريخ وتقصي غانا من كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر منتخب جزر القمر كبرى مفاجآت بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة المقامة حالياً ف الكاميرون.

وبهدذا الفوز، احتل منتخب جزر القمر المركز الثالث بفضل النقاط الثلاث التي حصدها بالفوز على غانا، منتظراً إمكانية تأهله ضمن أفضل "ثوالث" في البطولة، بينما انتهت رحلة غانا في الكاميرون مبكراً بتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

سجل أهداف منتخب جزر القمر ألفاردو بن نابوهان في الدقيقة الرابعة وأحمد مغني (هدفين) في الدقيقتين 62 و85، فيما سجل هدفي منتخب غانا ريتشموند بواكيي وأليكساندر دجيكو في الدقيقتين 64 و77.

وفي المجموعة ذاتها، حافظ منتخب المغرب على صدارة المجموعة بتجنب الهزيمة أمام الجابون في لقاء انتهى بالتعادل (2-2) في الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم المنتخب الجابوني بهدف سجله جيم ألفينيا في الدقيقة 21، وتعادل سفيان بوفال للمنتخب المغربي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ثم سجل آرون بوبندزا الهدف الثاني للجابون في الدقيقة 81، قبل أن يسجل أشرف حكيمي هدف التعادل في الدقيقة 84.

التعادل رفع رصيد المغرب -الذي تأخر مرتين أمام الجابون في المباراة- إلى 7 نقاط ليتصدر بفارق نقطتين عن الجابون التي تأهلت في المركز الثاني.