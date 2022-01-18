شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الديب ومانجا عن الاتحاد السكندرى أمام إيسترن كومباني فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى كريم الديب وأحمد نبيل "مانجا " لاعبى فريق الاتحاد السكندرى عن المواجهة المقبلة أمام إيسترن كومبانى في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بسبب الإصابة التي لحقت بهما في المواجهة الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى حيث يعانى كريم الديب من شد فى الخلفية بينما يخضع أحمد نبيل "مانجا" لجلسات علاج طبيعى وتأهيل من إصابة فى الانكل.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيرة إيسترن كومبانى يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى الخميس المقبل في تمام الساعة الثانيه والنصف ظهرا على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

ويجهز حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد الثلاثى مورو سليفو لاعب خط الوسط والذى أصبح من الركائز الاساسيه وقوه ضاربه للفريق والاطمئنان على سلامة الثنائى خالد الغندور و حسام عاشور .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط حيث تمكن من الفوز على بيراميدز فى الجولة الاولى و التعادل فى الجولة الثانية أمام المصرى البورسعيدى . ة