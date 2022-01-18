شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة لـ" محمد صلاح " : أنت الأفضل بالنسبة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم صورة لقائد منتخب مصر و نجم فريق ليفربول الانجليزى محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وجاء التعليق على الصورة كالتالى " أنت الأفضل بالنسبة لنا " .

ومن جانب أخر وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل التصويت للنجم المصري محمد صلاح الحاصل على المركز الثالث في التصويت للفوز بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم التي أقيمت في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل محمد صلاح على 39 نقطة، بينما حصل ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالعالم على 48 نقطة، بينما نال ليونيل ميسي 44 نقطة.

واختار محمد صلاح كلا من: جورجينيو، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، في المرتبة الأولى، وليونيل ميسي ثانيا، وروبرت ليفاندوفسكي ثالثا.

واستبعد محمد صلاح في اختياراته عدد من اللاعبين، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.