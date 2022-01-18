شكرا لقرائتكم خبر عن قبل واقعة أورييه بحراسة عرين كوت ديفوار.. عظماء لعبوا حراس مرمى بشكل اضطرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي كانت فيه مباراة كوت ديفوار وسيراليون في طريقها للانتهاء أول أمس الأحد، بفوز كوت ديفوار، ارتكب سانجاري حارس الأفيال خطأ فادحا، يحرم فريقه من الفوز، ويخرج على إثرها مصابا بعد استنفاذ التغييرات، فاضطر سيرجي أورييه مدافع المنتخب، لارتداء قفازات الحارس، والزود عن مرماه.



سيرجي أورييه

موقف سيرجي أورييه، تكرر كثيرا في عالم كرة القدم، وهي ذكريات لا تسقط من ذاكرة اللاعبين والمشاهدين معًا، ولعل واقعة شادي محمد مع الأهلي في نهائي كأس مصر أمام المقاولون العرب أبرز تلك الذكريات، حينما وقف شادي حارسا للمارد الأحمر بعد إصابة أمير عبد الحميد، وخسر الأهلي اللقب وقتها، بعدما استغل ذئاب الجبل المرمى الخالي من حارسه وسجلوا هدف التتويج.



شادي محمد

بيليه أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، لعب من قبل كحارس مرمى مع سانتوس في الدوري البرازيلي عام 1963.



بيليه

كما وقف هاري كين حارسا للمرمى في بداية مشواره مع توتنهام، وتحديدا في عام 2014، ببطولة الدوري الأوروبي، بعد طرد الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

هارى كين

وفي موسم 2003/2004 اضطر نجم مايوركا الإسباني الكاميروني صامويل إيتو إلى العودة إلى مركز حراسة المرمى في ظل نهاية التغييرات قبل دقائق من نهاية المباراة.... وغير هؤلاء، كان هناك عشرات اللاعبين الذين أجبرتهم ظروف المباراة لارتداء القفازات.. لتبقى هذه اللقطات أشهر المشاهد في عالم كرة القدم.