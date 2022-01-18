شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين 3 وجهات لإجراء جراحة صليبي أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن اللجنة الطبية بالنادي ستحدد الوجهة التي سيسافر إليها أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق الأحمر لإجراء جراحة الرباط الصليبي في الركبة، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الصليبي خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

شدد المصدر على أنه تجري المفاضلة بين 3 أماكن لإجراء جراحة الصليبي، سواء في دولة أوروبية مثل ألمانيا أو إسبانيا والخيار الثانى في الولايات المتحدة بينما الخيار الثالث هو إجرائها في مركز اسبيتار بدولة قطر، وهو ما سيتم حسمه خلال ساعات.

وتواجد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي بالجزيرة صباح اليوم؛ وذلك لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به قبل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وتابع أكرم توفيق جزءا من مران الفريق والذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعدما خضع لفحص جديد تحت إشراف طبيب الفريق.

ويذكر أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام حاليا في الكاميرون.

وينهي «توفيق» حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي.