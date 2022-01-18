شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: غزل المحلة يحتاج لـ3 صفقات خلال الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لغزل المحلة أن الفريق بحاجة الى تدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عقب خوض بعض مباريات في كأس الرابطة .

وأوضح عبد الحميد بسيونى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا " فريق غزل المحلة يحتاج الى 3 صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري في مراكز حراسة المرمى والوسط المدافع ورأس الحربة " .

وأشار عبد الحميد بسيونى قائلا "اللاعبون صمدوا أمام فريق كبير بقيمة إنبي تحت قيادة المدرب المخضرم حلمي طولان و كنا نستحق الفوز ولكني أشكر اللاعبين على أدائهم الفريق يتحسن مع مرور الوقت خاصة أننا استفدنا من كأس الرابطة في تجهيز اللاعبين و منحنا الفرصة لعناصر غائبة عن المشاركة مثل هاني عادل الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي، وعاد بعد غياب 7 أشهر و نتعامل مع البطولة بمنتهي الجدية للوصول لأفضل فورمة بدنية قبل عودة الدوري، الإدارة تدعمنا كما أن جماهير المحلة عاشقة لكيان الفريق".

حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء غزل المحلة وإنبى التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة للاندية المصرية المحترفة .

بهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثالث بجدول المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد نقطتين، بينما حصد فريق غزل المحلة النقطة الثانية له ويحتل المركز الرابع .