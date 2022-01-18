شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: تلقيت عرضين للتدريب.. والأهلي هدفه التتويج بالبطولات حتى لو ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي على عروض رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدا: "أنا مش بعيد عن المدربين، البعض يتخيل انني أطالب بقيمة مالية كبيرة، وعند اجتماعنا يتضح أنني لا أطالب بمبالغ طائلة، مش صحيح أنني أطالب براتب كبير".

" وقال في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام :البعض يتخيل أنني أطالب بقيمة مالية لأنني دربت الأهلي قبل ذلك وحصلت على بطولة أفريقيا، وكان في عرضين الفترة اللي فاتت ولكن لم يكن هناك توفيق فيهم".

وأردف: "موسيماني من الواضح انه وضع بروتوكول لتقييم اللاعبين الشباب من جهة اللجنة الفنية ومن يصلح للأهلي ومن لا، والدليل أن هناك بعض عناصر الخبرة التي لم تشارك مثل الشحات ووليد سليمان وربيعة".

وأضاف: "أنا من أبناء الأهلي واعرف جيدا ان الأهلي حتى لو البطولة ودية ينافس على اللقب، ولكن اللجنة الفنية وموسيماني من الممكن أن يروا أنها لتقييم اللاعبين أو تسويقهم".

وعن منتخب مصر: "متتخب مصر سيفوز على السودان، ولازم نفوق وإصرار من أول دقيقة للفوز والتأهل، والسودان ستكون لديها إصرار علي الفوز لأن مازال لديه فرصة".