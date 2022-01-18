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مروان محسن يظهر فى مران فيوتشر لأول مرة بعد إصابته فى شظية القدم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر على زيترة معسكر الفريق لأول مرة منذ إصابته في بكسر في شظية القدم خلال مشاركته بمباراة إنبي في الدوري العام، وهو ما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية وتأكد غيابه لفترة لا تقل عن أربعة أشهر.

 

وحرص لاعبو فيوتشر والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، على استقبال مروان محسن بحفاوة، ويخضع اللاعب لفترة تأهيل في الوقت الحالي.

 

واستأنف فيوتشر مرانه دون راحة عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يتصدر فيوتشر المجنوعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

 

ويستعد فيوتشر لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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