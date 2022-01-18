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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تطورات تمديد تعاقد موسيمانى مع الأهلى بعد الخلاف المالى 

تطورات تمديد تعاقد موسيمانى مع الأهلى بعد الخلاف المالى

تطورات تمديد تعاقد موسيمانى مع الأهلى بعد الخلاف المالى

 

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كيروش يحذر لاعبى الفراعنة من الاستهانة بالسودان بعد هزيمة الجزائر

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أكرم توفيق يخضع لجلسات علاج طبيعى قبل إجراء جراحة الرباط الصليبى

 

الجبلاية: كيروش طلب 3 ملايين دولار لتدريب المنتخب بعد كوبر.. والشرط الجزائى وراء موافقته

الجبلاية: كيروش طلب 3 ملايين دولار لتدريب المنتخب بعد كوبر.. والشرط الجزائى وراء موافقته

 

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وليد سليمان ينتظم فى مران الأهلى بعد تأكد سلبية المسحة

وليد سليمان ينتظم فى مران الأهلى بعد تأكد سلبية المسحة

 

الزمالك يستقر على عودة عمر كمال لتدعيم مركز الظهير الأيمن

 

الزمالك يستقر على عودة عمر كمال لتدعيم مركز الظهير الأيمن

فاركو يهزم الزمالك 2/0 ويحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة

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طلائع الجيش يتعادل مع سيراميكا سلبيا بكأس الرابطة

طلائع الجيش يتعادل مع سيراميكا سلبيا بكأس الرابطة

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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