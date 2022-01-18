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"سنعامله كأننا الأهلي".. الإسماعيلي يكشف لمصراوي كيف سيضم "لاعب برشلونة"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أوضح رئيس نادي الإسماعيلي، يحيى الكومي، تصريحاته الإذاعية باحتمالية تعاقدهم مع لاعب من نادي الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الكومي، في تصريحات خاصة لمصراوي: جاري التفاوض مع لاعب ارتدى قميص برشلونة، وهو الآن يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية، ولن أبوح بأي معلومة أكثر من ذلك حفاظًا على إتمام الصفقة".

وتابع رئيس نادي الإسماعيلي:"اللاعب شارك بالشمبيونزليج الأخير وأحرز هدفين لفريقه، واتفقنا معه أن يخرج من فريقه بشكل حر لنتمكن من ضمه، وهذا هو ما ننتظره الآن، سعره على ترانسفير ماركت يبلغ ٤ مليون يورو ، حال إنهاء تعاقده مع فريقه سننهي إجراءات ضمه".

وأتم الكومي تصريحاته بقوله:"ليس لدينا مانع أن نعطيه أكبر عقد في النادي بين اللاعبين، سنُحاسبه وكأننا النادي الأهلي، إذا تمت تلك الصفقة ستكون إضافة ومفاجاة كبيرة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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