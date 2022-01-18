تدريبات منفردة لفتوح وعمر كمال.. منتخب مصر يختتم مرانه استعدادا للسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب السودان في كأس أمم أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكاميرون، على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان في التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة.

وتنتظر بعثة المنتخب الوطني نتائج مباراتي الغد في المجموعة الرابعة التي تقام في توقيت واحد لتحديد وجهة الفريق المقبلة.

وشارك في المران جميع اللاعبين فيما واصل محمود حمدي "الونش" برنامجه العلاجي.

وأدى أحمد فتوح تدريبات منفردة شاركه في جزء منها عمر كمال لشعوره بالإجهاد.