بالفيديو.. كوكا يساهم في فوز قونيا سبور على ديمرسبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ساهم المحترف المصري أحمد حسن كوكا في فوز فريقه قونيا سبور على ضيفه أضنة ديمرسبور (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ22 للدوري التركي.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعدما تابع كوكا ركلة ركنية بضربة رأسية قوية تصدى لها الحارس، قبل أن ترتد إلى زميله سونر ديكمان ليتابعها في الشباك الخالية بالدقيقة الـ53 من اللقاء.

قونيا سبور عزز احتلاله لوصافة الترتيب في الدوري التركي رافعا رصيده إلى 42 نقطة من 21 مباراة، ليقلص الفارق مع طرابزون سبور المتصدر إلى ثماني نقاط مع تبقي 17 جولة.

وشارك كوكا بشكل أساسي في المباراة، قبل أن يغادر الملعب كبديل في الدقيقة الـ69 من اللقاء.