الامارات | صامويل إيتو يغضب الجزائريين.. «لن نقدم الهدايا»

شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل إيتو يغضب الجزائريين.. «لن نقدم الهدايا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم منتخب الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الحالي، صامويل إيتو، رسالة قوية لمسؤولي المنتخب الجزائري، رافضا طلب منتخبى الجزائر وكوت ديفوار لتغيير ملعب جابوما في المواجهة الأخيرة بينهما يوم بعد غدٍ الخميس في إطار الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال صامويل إيتو ردا على طلب تغيير الملعب: «لن أقول شيئًا بخصوص ملعب جابوما، لكن فقط أريد أن أقول لمسئولي المنتخب الجزائري أو الإيفواري أنه حتى رئيس الفيفا أراد تغيير موعد الكان ولم يستطع، فنحن لسنا هنا لإرضاء أحد أو تقديم الهدايا».

وأضاف رئيس اتحاد الكاميرون في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة: «منتخب غينيا الاستوائية لعب واستحق الفوز على أرضية هذا الملعب الذى يطلب الجزائريين والإيفواريين تغييره».

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