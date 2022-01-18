ترشيح البودكاست السعودي «قوة اللعبة» لجائزة الأفضل

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وكانت قولف السعودية أطلقت «قوة اللعبة» قبل عامين تقريبا، وتحديدا في العام 2020، بهدف تسليط الضوء على أبرز تطورات القولف في المملكة العربية السعودية، ونجح البودكاست وعبر مقدمه روبي غرينفيلد نجم إذاعة «دبي آيز» في منح المستمعين فرصة التعرف على رحلة تطور رياضة القولف في السعودية وأحدث خططها، عبر عرض الكثير من التفاصيل عن الملاعب الجديدة، والجهود المبذولة لتقديم هذه اللعبة للمزيد من الجماهير، إضافة إلى مقابلات مع أهم الفاعلين في عالم اللعبة.
وتضمنت سلسلة حلقات «قوة اللعبة» لقاء مع أبرز النجوم في تاريخ اللعبة من بينهم جاك نيكولاس، كشف خلاله عن الملعب الجديد الذي يعمل على تصميمه في السعودية، كما تعرف المستمعون على الكثير من خبايا منافسات كأس رايدر وكأس سولهام وذلك عبر لقاءات مع اللاعب توماس بويون واللاعبة كاتريونا ماثيو، إضافة إلى حوارات ممتعة ومثيرة، تابع المستمعون من خلالها اللاعبة آنا نوركفيست المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى، وأسطورة اللعبة غاري بلاير.
أهداف «قوة اللعبة»
- يعزز فرص التعريف بالمساعي الواسعة لقولف السعودية لتطوير اللعبة ودعمها للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة الطموحة 2030.
- تسليط الضوء على العمل المقدم في السعودية، والهادف إلى صناعة أعلى معايير اللعبة بالبناء على الركائز الست للشركة.
- التعريف بفرص الوصول إلى لعبة القولف.
- خلق الفرص السياحية.
- تنظيم الفعاليات.
- دعم المواهب ونجوم المنتخب الوطني.
- تحقيق الاستدامة ودفع المشاركة الجماعية.
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