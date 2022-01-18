شكرا لقرائتكم خبر ليفاندوفسكي: لا أهتم لعدم تصويت ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي عدم اهتمامه بأن منافسه ليونيل ميسي لم يصوت له، بعدما حصل على لقب جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمرة الثانية على التوالي.

وقال ليفاندوفسكي أمس «السؤال يجب أن يوجه له. لم أقم بأي شيء خاطئ من شأنه أن يجعله منزعجا مني، باستثناء الأشياء الرياضية، هذا مختلف، ولكن على المستوى الشخصي أتمنى أن يكون كل شيء بخير».

وأكد «كان هذا قراره، أحترم هذا. لا يجب أن أقول أي شيء، أو أن أكون منزعجا».

وحافظ لاعب بايرن ميونخ على الجائزة التي حصل عليها في العام قبل الماضي، حيث قام ميسي بالتصويت لزميليه بفريق باريس سان جيرمان نيمار وكيليان مبابي، وبعدهما كريم بنزيمة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجائزة من خلال تصويت مدربي المنتخبات وقادة الفرق، وبعض الصحفيين المختارين والجماهير.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول»، في نوفمبر، ولكنه قال من قبل إن ليفاندوفسكي كان يستحق الحصول على اللقب في 2020 عندما لم يتم منحها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقدم ليفاندوفسكي مستويات رائعة في 2021 حيث حطم عددا من الأرقام القياسية والآن لديه 300 هدف في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويتفوق عليه فقط جيرد مولر.

وقال «كل أرقام جيرد مولر تساعدني فقط لكي أكون أفضل. إذا كان هناك رقم يمكن تحطيمه، فمن ثم أريد المحاولة.

تسجيل 365 هدفا (وهو رقم الهداف التاريخي للبوندسليجا المسجل باسم مولر) يعد أمرا صعبا. هذا شيء لا أفكر فيه. الأهم بالنسبة لي هو ما نحققه خلال هذا الموسم».

وودع فريق بايرن ميونخ منافسات كأس ألمانيا ولكنه يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويلتقي مع ريد بول سالزبورج في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.