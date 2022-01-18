صفقات الشتاء تحرج مدرب الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي أعلن عنها المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينارد أمس الأول، تحضيرا لمواجهتي منتخبي عمان واليابان ضمن الجولتين المقبلتين بتصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، 4 لاعبين تسيدوا الساحة إعلاميا في الفترة الحالية، بسبب انتقال 3 منهم للهلال وهم: محمد العويس وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد، وهؤلاء غابوا عن المشاركة الأساسية مع أنديتهم في الفترة الأخيرة، والرابع هو المدافع أحمد شراحيلي الذي وقع عقد انتقاله من الشباب إلى الاتحاد، ومع ذلك شارك في لقاء فريقه السابق أمام الاتفاق في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهل سيؤثر ذلك على عطائهم مع الأخضر أم سيكون دافعا جديدا لهم؟

مخاوف تثير قلق الأخضر من الانتقالات

- استمرار الجفاء بين سعود عبدالحميد وجمهور الاتحاد

- استمرار الجفاء بين عبدالإله المالكي وجمهور الاتحاد

- استمرار الجفاء بين العويس وجمهور الأهلي

- تأثر سعودي عبدالحميد بالغياب (آخر مباراة لعبها مع الاتحاد في 22 أكتوبر 2021)

- تأثر العويس، العائد أصلا من توقف طويل، بالغياب عن المباريات

صيحات تبعد المالكي

واجه لاعب خط الوسط وأحد أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب في التصفيات، عبدالإله المالكي موجة غضب عارمة من جماهير فريقه الاتحاد خلال مشاركته معه أمام الفيحاء ضمن

الجولة ال 16 للدوري، وذلك نتيجة ظهور اللاعب في مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تلقى فيه التبريكات بمناسبة توقيعه للهلال، وهو ما دفع مدرب الاتحاد كوزمين

كونترا لإبعاده عن مواجهة الرائد في الجولة الـ 17 ، وعن حساباته في الفترة المتبقية من عقده مع الاتحاد، عقب تأكيدات رئيس النادي أنمار الحائلي رحيل اللاعب رسميا عن الفريق.

عبدالحميد من نادي لياقة للمنتخب

أثار قرار ضم الظهير الأيمن سعود عبدالحميد للمنتخب علامات التعجب والاستفهام نظير انقطاع اللاعب عن المشاركة، فمنذ توقيعه للهلال أبعده الاتحاد عن تدريبات ومباريات الفريق، ليضطر اللاعب إلى مواصلة تدريباته بإحدى صالات الأندية الرياضية الخاصة في مدينة جدة لحين انتهاء عقده رسميا مع الاتحاد.

العويس يبتعد بأمر الأهلاويين

أثار خبر توقيع حارس الأهلي محمد العويس في صفوف الهلال حفيظة الإدارة الأهلاوية، مما دفعها إلى إبعاده عن حسابات الفريق وعن المشاركة في التدريبات والمباريات، مقابل منح الفرصة للحارس محمد الربيعي لحماية عرين الفريق، على الرغم من موقف الفريق في سلم ترتيب الدوري وتدني مستوياته ونتائجه.

استمرار شراحيلي احترافية شبابية

تعاملت إدارة نادي الشباب بقيادة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان مع توقيع المدافع أحمد شراحيلي للاتحاد باحترافية، فرغم مشاحناتها مع الإدارة الاتحادية والبيان الغاضب الذي شرح فيه كيفية رحيل شراحيلي للاتحاد، أبقت اللاعب في تشكيلة الفريق الأساسية، وتم إشراكه في مواجهة الاتفاق بالجولة الـ 17 الماضية، ليأتي رد شراحيلي قويا بتسجيله الهدف الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/ 2.