العجمي يشيد بملتقى رياضة المرأة العربية

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وقال العجمي «إن الجامعة العربية قررت دعم هذه المبادرة لقوتها وحداثتها وحرصها على إبراز دور ونجاحات المرأة في الرياضة العربية». مؤكدا سعيه لإنجاح هذا الملتقى فهو حدث كبير يستحق الرعاية.
وكان مدير ملتقى رياضة المرأة العربية خالد الهميم قد تباحث في لقاء سابق مع العجمي حول سبل التعاون والتنسيق الخاصة بتدشين هذا الحدث للمرة الأولى.
ويعقد ملتقى رياضة المرأة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022 في نسخته الأولى، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات.
كما سيتم خلال الملتقى تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية.
يشار إلى أنه تم تعين محمد صبحي حسانين نائبا لرئيس الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية.
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