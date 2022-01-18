شكرا لقرائتكم خبر العدد الأنسب للأجانب بيد اللجنة الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مع رؤساء الأندية الـ16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، العدد الأنسب للاعبين الأجانب الذي يتعين على الأندية الاستعانة بهم في المواسم المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الاتحاد السعودي أمس مع رؤساء أندية المحترفين في العاصمة الرياض بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب والرياضة عبدالعزيز المسعد ورئيس رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وعضو المجلس معيض الشهري، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين جابر الجهني، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عبدالعزيز الحميدي.

وبعد طرح موضوع النقاش والأخذ بسلبياته وإيجابياته، تم تكليف اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة فنية وفقا للآراء التي تم طرحها خلال الاجتماع تمهيدا لإصدار القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

أبرز ما نوقش في الاجتماع:

