العدد الأنسب للأجانب بيد اللجنة الفنية

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الاتحاد السعودي أمس مع رؤساء أندية المحترفين في العاصمة الرياض بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب والرياضة عبدالعزيز المسعد ورئيس رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وعضو المجلس معيض الشهري، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين جابر الجهني، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عبدالعزيز الحميدي.
وبعد طرح موضوع النقاش والأخذ بسلبياته وإيجابياته، تم تكليف اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة فنية وفقا للآراء التي تم طرحها خلال الاجتماع تمهيدا لإصدار القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.
أبرز ما نوقش في الاجتماع:
- طرح وجهات النظر من رؤساء الأندية بشأن العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم المقبلة.
- أبرز سلبيات وإيجابيات مشاركة الأجانب بالعدد الحالي (7 لاعبين لكل فريق).
- استعراض إحصائيات اللاعبين الأجانب المشاركين بصفة أساسية بقوائم الفرق خلال الموسمين الماضيين.
- الأثر الإيجابي على نتائج المنتخبات بعد زيادة عدد الأجانب في المواسم الأخيرة.
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