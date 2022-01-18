شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر لكشف تفاصيل مهرجان سلطان العالمي للجواد العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي الأمير فهد بن خالد في الثامنة من مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا بفندق الفورسيزون للحديث عن انطلاق مهرجان الأمير سلطان في نسخته التاسعة، المقرر إقامتها من 25 إلى 29 يناير الحالي.

وسيكشف الأمير فهد عن الاستعدادات والمشاركات في المهرجان العالمي الذي يشهد إقامة سباق للخيل العربية مكون من 9 أشواط أبرزها كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي وذلك في 25 يناير، إضافة لعروض جمال الخيل العربية الأصيلة (تايتل شو)، المقرر إقامتها الخميس 27 يناير على مدار 3 أيام. وتستقطب بطولة عروض جمال الخيل عددا كبيرا من خيول الجمال العالمية.

ويقام كأس الأمير سلطان لسباقات الخيل العربية المصنف من الفئة الأولى للخيول التي تحمل تصنيف 100 وما فوق، على مسافة 1800 م بالمضمار الرملي وبجائزة مالية تبلغ مليونا ونصف الميون دولار أمريكي، وكذلك كأس إسطبلات الخالدية لسباقات الخليل العربية المصنف من الفئة الثالثة ويقام على مسافة 1600 م على المضمار الرملي وتبلغ جائزته 500 ألف دولار، ويشهد السباقان مشاركة أقوى الخيول العربية من السعودية والإمارات وقطر وعمان، بدرجات تصنيف مرتفعة عالميا.

ويعد مهرجان الأمير سلطان من أهم البطولات على المستوى العالمي التي تهتم بالخيل العربية الأصيلة ويقام بتوجيه ودعم الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في نهاية يناير من كل عام.