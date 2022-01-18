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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر بسام مهاجم المقاولون بكورونا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عمر بسام مهاجم المقاولون العرب إصابته بكورونا وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ونشر عمر بسام صورة من نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها والتي جاءت نتيجتها إيجابية وعلق "الحمدلله".
يأتي ذلك قبل 3 أيام فقط من مواجهة المقاولون والأهلي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة في كأس رابطة الأندية.
ويسعى محمد عودة إلى تجربة عدد من اللاعبين الناشئين بعد تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين والوقوف على مستوى كافة اللاعبين اللذين لم يشاركوا في مباراتي البنك الأهلي والجونة في انتظار عودة بعض المصابين خاصة أن الجهاز الفني عانى من غيابات كبيرة وصلت إلى 11 لاعبا بإصابات مختلفة أثناء مباريات الدوري وقبل التوقف الحالي وتولي عودة مسئولية الفريق.
وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على التواجد ومتابعة اللقاء وأبدى رضاه عن التجربة وقرار محمد عودة المدير الفني بمنح الناشئين فرصة وتصعيد المميزين للفريق الأول في ظل سياسة النادي بالاستفادة بالمميزين من قطاع الناشئين.