شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر بسام مهاجم المقاولون بكورونا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمر بسام مهاجم المقاولون العرب إصابته بكورونا وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ونشر عمر بسام صورة من نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها والتي جاءت نتيجتها إيجابية وعلق "الحمدلله".

يأتي ذلك قبل 3 أيام فقط من مواجهة المقاولون والأهلي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة في كأس رابطة الأندية.