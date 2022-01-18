شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الرابطة عقب انتهاء الجولة الثانية.. الزمالك الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 4 نقاط وجاء في المركز الثانى فريق فاركو برصيد 3 نقاط بينما جاء فريق إنبى بالمركز الثالث وغزل المحلة المركز الرابع و في المركز الخامس طلائع الجيش بنقطتين لكل منهم و في المركز الأخير يتواجد فريق الزمالك برصيد نقطة واحدة .

فاركو يهزم الزمالك 2/0 ويحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة

نجح فريق فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي، في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وأحرز هدفي فاركو كل من، عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، ثم أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 85.

التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة و إنبى فى كأس الرابطة

حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء غزل المحلة وإنبى التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة للاندية المصرية المحترفة .

طلائع الجيش يتعادل مع سيراميكا سلبيا بكأس الرابطة

تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا سلبا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الثانية من كاس الرابطة .

بينما ياتى جدول ترتيب المجموعة كالتالى :