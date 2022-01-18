شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم بني سويف 3/2 وديا استعدادا للأهلي.. وعودة يمنح الفرصة للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق المقاولون العرب على فريق بني سويف بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار استعداد الفريق لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل.

أحرز أهداف المقاولون أحمد أبو عجيلة وأمادو انياص وأحمد كابوريا.

ويواجه المقاولون العرب نظيره الأهلي في الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة، الجمعة المقبل.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة على الدفع بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء ودفع بأكثر من 15 لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي من فريقي 2001 و2003.

ويسعى محمد عودة إلى تجربة عدد من اللاعبين الناشئين بعد تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين والوقوف على مستوى كافة اللاعبين اللذين لم يشاركوا في مباراتي البنك الأهلي والجونة في انتظار عودة بعض المصابين خاصة أن الجهاز الفني عانى من غيابات كبيرة وصلت إلى 11 لاعبا بإصابات مختلفة أثناء مباريات الدوري وقبل التوقف الحالي وتولي عودة مسئولية الفريق.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على التواجد ومتابعة اللقاء وأبدى رضاه عن التجربة وقرار محمد عودة المدير الفني بمنح الناشئين فرصة وتصعيد المميزين للفريق الأول في ظل سياسة النادي بالاستفادة بالمميزين من قطاع الناشئين.