الامارات | استدعاء العطاس والغساني لمعسكر منتخب الإمارات استعدادا لمواجهتي سورية وإيران

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء العطاس والغساني لمعسكر منتخب الإمارات استعدادا لمواجهتي سورية وإيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم اليوم معسكره الداخلي في إمارة دبي استعداداً لمواجهتي سورية وإيران, ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى ، حيث يواجه سوريا يوم 27 يناير بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، ويواجه إيران في استاد آزادي بطهران في الأول من فبراير.

وقرر الجهاز الفني ضم لاعب وسط شباب الأهلي يحيى الغساني، ومهاجم الجزيرة أحمد العطاس اللذين شاركا في تدريبات اليوم.

وشارك في المران الأول الذي أقيم في الملعب الفرعي بنادي الوصل اللاعبون الذين استدعاهم الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وهم : علي خصيف ، محمد الشامسي ، عادل الحوسني ، فهد الظنحاني ، بندر الأحبابي ، وليد عباس ، محمود خميس ، عبدالعزيز هيكل ، عبدالله إدريس ، علي سالمين ، ماجد راشد ، ماجد حسن ، طحنون الزعابي ، كايو كانيدو ، حارب عبدالله ، خليل الحمادي ، محمد جمعة عيد ، زايد العامري ، علي صالح ، أحمد العطاس ويحيى الغساني .

فيما غاب عن المران الأول محمد العطاس لظروف خاصة وشاهين عبدالرحمن وسالم سلطان وسيباستيان تيغالي وسهيل النوبي بسبب الوعكة الصحية, وكذلك خليفة الحمادي ويحيى نادر وعبدالله رمضان بداعي الإصابات ، حيث سيخضعون للعلاج تحت إشراف الفريق الطبي للمنتخب , على أن يتحدد موقف كل منهم خلال اليومين المقبلين.

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